Обнаружена экзопланета размером с Сатурн

Международная группа астрономов обнаружила новую экзопланету размером с Сатурн, вращающуюся вокруг звезды солнечного типа. Об этом сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

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Экзопланета получила название TOI-1135 b. Она была обнаружена с помощью спутника НАСА TESS, который проводит поиск планет методом транзита, когда объект проходит на фоне родительской звезды.

Был идентифицирован транзитный сигнал на кривой блеска TOI-1135 (также известной как HIP 62908 или TIC 154872375) — молодой звезды солнечного типа спектрального класса G0, находящейся на расстоянии около 371 светового года. Планетарная природа этого сигнала была подтверждена последующей фотометрией и спектроскопией.

TOI-1135 b имеет радиус около 0,8 радиуса Юпитера и массу примерно 0,062 массы Юпитера, что дает плотность на уровне 0,16 грамма на кубический сантиметр. Планета обращается вокруг своего хозяина каждые 8,02 дня на расстоянии 0,082 астрономической единицы от него. Равновесная температура TOI-1135 b, которая не учитывает влияние атмосферы и тепла недр, оценивается примерно в 950-1200 кельвинов.

Таким образом, полученные результаты указывают на то, что TOI-1135 b представляет собой раздутую экзопланету, близкую по размерам к Сатурну, однако менее массивную. Планета имеет протяженную атмосферу, скорее всего, из-за сильного звездного излучения. Планета теряет массу с высокой скоростью, равной около 39 масс Земли за один миллиард лет, поэтому она потеряет большую часть своей атмосферы через несколько сотен миллионов лет.