Найден новый вид древних моллюсков

Исследователи проанализировали 200 окаменелостей моллюсков, найденных в Австралии в 1970-х и 1980-х годах. Специалисты составили 3D-модель внутренних тканей найденных существ, что помогло открыть новый вид — Sinoeremoceras marywadeae. Также ученые пересмотрели классификацию этих животных. В рамках этой работы специалисты описали больше экземпляров примитивных головоногих Plectronoceratids, чем было описано за все время. Результаты исследования опубликованы в журнале PeerJ.

© Evelyn Friesenbichler

В 1970-х и 1980-х годах Мэри Джулия Уэйд, австралийский палеонтолог, вместе со своей командой обнаружила в национальном парке Блэк Маунтин более 200 хорошо сохранившихся окаменелостей моллюсков позднего кембрия. Исследователи описали их в небольших заметках и черновиках. Однако эти данные так и не были опубликованы.

Теперь международная группа исследователей описала все 200 находок. Специалисты тщательно проанализировали 3D-модель сифункул — ткани, которая проходит в продольном направлении через раковину моллюска.