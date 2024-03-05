Найден новый вид древних моллюсков
Исследователи проанализировали 200 окаменелостей моллюсков, найденных в Австралии в 1970-х и 1980-х годах. Специалисты составили 3D-модель внутренних тканей найденных существ, что помогло открыть новый вид — Sinoeremoceras marywadeae. Также ученые пересмотрели классификацию этих животных. В рамках этой работы специалисты описали больше экземпляров примитивных головоногих Plectronoceratids, чем было описано за все время. Результаты исследования опубликованы в журнале PeerJ.
В 1970-х и 1980-х годах Мэри Джулия Уэйд, австралийский палеонтолог, вместе со своей командой обнаружила в национальном парке Блэк Маунтин более 200 хорошо сохранившихся окаменелостей моллюсков позднего кембрия. Исследователи описали их в небольших заметках и черновиках. Однако эти данные так и не были опубликованы.
Теперь международная группа исследователей описала все 200 находок. Специалисты тщательно проанализировали 3D-модель сифункул — ткани, которая проходит в продольном направлении через раковину моллюска.
Благодаря этому исследованию ученые открыли новый вид головоногого моллюска — Sinoeremoceras marywadeae. Его назвали в честь Мэри Уэйд. Главная особенность этого представителя — сильно скошенные сифункулярные сегменты. Раньше структура у головоногих исследовалась, в основном, в продольных срезах. По этим работам составляли таксономию древних существ. Однако скошенность сегментов, заявляют ученые, привела к тому, что ранее исследователи допускали ошибки. Например, разделяли один вид на несколько. Так, авторы этой работы предложили сократить количество родов с 18 до 3: Palaeoceras, Plectronoceras и Sinoeremoceras.