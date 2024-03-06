Астрономы оценили риск столкновения астероида Апофис с Землей

В 2029 году крупный астероид Апофис пролетит так близко от Земли, что его можно будет увидеть невооруженным глазом. Ученые проанализировали его траекторию и оценили, есть ли риск космического столкновения.

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Апофис был открыт в 2004 году и сразу отнесен в категорию наиболее опасных. Его диаметр составляет 335 метров – этого достаточно, чтобы причинить катастрофические разрушения.

Ближайшее по времени сближение Апофиса с Землей ожидается 13 апреля 2029 года. Ожидается, что он пройдет на расстоянии 37 399 км от нашей планеты – в 10 раз ближе, чем Луна.

Первоначальные исследования показали, что вероятность столкновения астероида с Землей составляет 2,7%. Апофису присвоили оценку 4 по Туринской шкале опасности – самую высокую из когда-либо зарегистрированных.

Затем ученые пришли к выводу, что астероид пройдет мимо Земли – но только в том случае, если его траекторию не изменит другая космическая скала. Чтобы оценить риск, команда из Западного университета и Университета Ватерлоо просчитала орбиты всех 1,3 миллионов известных астероидов в Солнечной системе.

Согласно результатам, в декабре 2026 года Апофис пролетит в пределах 10 000 км от огромного астероида Ксанф (диаметр 1,3 км). Ученые полагают, что до Апофиса могут долететь обломки Ксанфа, но это не должно изменить его движение.

Исследование показало, что риск столкновения Апофиса с Землей в 2029 году расценивается как нулевой. Астероид также сблизится с нашей планетой в 2036 году, но вероятность его падения составляет менее 1:1000000, сообщает Planetary Science Journal.

Ранее ученые проанализировали астероид Бенну. Он оказался частью древней океанической планеты.