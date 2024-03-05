В Колумбии нашли мумию «пришельца»

Мумию «пришельца» нашли в Колумбии
В Колумбии нашли необычную мумию, внешне напоминающую пришельца. Она обладает удлиненным черепом, раскосыми глазами и аномальным количеством ребер (10 пар вместо 12).
Фотографии мумии были присланы анонимным источником местному репортеру Хосепу Гихарро. По его словам, ее нашли на «Холме гномов» в отдаленном регионе страны.
Пользователи социальных сетей отметили, что мумия похожа на загадочный чилийский «скелет из Атакамы». Мумия размером около 15 см была найдена в 2003 году в заброшенном поселке Ла-Нория. Она также отличалась удлиненным черепом и необычным для человека количеством ребер. После публикации фотографий стали быстро распространяться слухи о том, что мумия принадлежит инопланетянину или представителю неизвестной человеческой расы.
«Конечно же, это внеземной вид, который все еще живет среди нас», – заявили в социальных сетях.
Однако независимые эксперты не спешат соглашаться с теорией о внеземном происхождении тела. Они отметили, что у мумии видна пуповина, а само тело соответствует человеческим эмбриональным останкам. Костяная «шишка» на макушке головы, по-видимому, свидетельствует о каком-то пороке развития, сообщает The Daily Mail.
Специалисты указали, что для идентификации тела необходимо провести дополнительные исследования. Ранее научному сообществу представили мумии «пришельцев» из Перу. Но анализ показал, что их создали искусственно из частей тел людей и животных.