Ученые из Университета Вайоминга и Института поведения животных Макса Планка провели исследование, которое показывает, что мигрирующие животные улучшают свое поведение по мере взросления, что подразумевает, что опытные знания являются важной составляющей успешной миграции, передает издание yunostsibiri.ru.

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Хотя генетика и социальное поведение играют важную роль в миграции животных, информация, полученная из индивидуального опыта, также, по-видимому, помогает формировать миграционные паттерны, говорит исследовательская группа под руководством Эллен Эйкенс.

Результаты исследования были опубликованы в Трудах Национальной академии наук. В работе также принимали участие специалисты из Университета Констанца. Исследование включало сложное отслеживание более 250 белых аистов, которые размножались в пяти районах на юге Германии и Австрии с 2013 по 2020 год.