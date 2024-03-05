Google улучшила ПО своих смарт-часов

Google представила обновления для ПО смарт-часов первого поколения Pixel Watch, включая функции мониторинга здоровья, ранее доступные во втором поколении. Теперь старые устройства могут автоматически определять, находитесь ли вы в процессе тренировки, начинать отслеживание активности и автоматически завершать его по окончании.

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Также теперь можно отслеживать время, проведенное в различных зонах пульса, что поможет оптимизировать тренировки. Вы можете установить целевой темп для упражнений и получать уведомления, если ваша производительность ниже ожидаемой.