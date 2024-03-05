Корабль Crew Dragon с космонавтом Гребенкиным прибыл на МКС

Космический корабль Crew Dragon американской компании Space X с российским космонавтом Александром Гребенкиным на борту прибыл на МКС.

Корабль пристыковался к узловому модулю Harmony. В экипаж Crew Dragon также входят астронавты Соединенных Штатов Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс.

— Стыковка подтверждена! — следует из публикации компании в социальной сети Х.

Накануне ракета-носитель Falcon-9 стартовала с Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Запуск корабля Crew Dragon с Гребенкиным на борту был перенесен на 22:53 3 марта по местному времени (6:53 4 марта — по московскому) из-за погодных условий.

1 марта в пресс-службе Министерства обороны России сообщили, что на космодроме Плесецк произвели успешный учебно-боевой пуск ракеты «Ярс». Целью запуска являлось подтверждение ее тактико-технических и летных характеристик. Все поставленные задачи удалось реализовать в полном объеме.