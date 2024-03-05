Инсайдер узнал характеристики Samsung Galaxy S24 FE

В принципе устройства Samsung линейки Fan Edition всегда крайне близки к флагманам, но в некоторых моментах всё же попроще, иначе чем оправдать более низкую цену? Но выходят позже и могут получить какие-то новые фишки, которых нет в оригинальных моделях.

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Впрочем, история линейки нестандартна. К примеру, Samsung пропустила Galaxy S22 FE, но решила вернуться к практике выпуска этих смартфонов с Galaxy S23 FE. Сейчас поговаривают, что S24 FE мы тоже увидим, и он будет почти флагманом, но с ценником куда более приятным.

Про устройство рассказывает в микроблогинговой соцсети инсайдер @OreXda.

Предполагается, что S24 FE будет использовать на выбор два чипсета: Exynos 2400 или Snapdragon 8 Gen 3. Те же самые, что в оригинальном S24. Какой из них получите вы при покупке, будет зависеть от региона. Обычно для США и Канады Samsung отдаёт вариант с Qualcomm Snapdragon, а остальной мир получает модели с Exynos. Но оба флагманы и вряд ли расстроят.

И в этом первое различие грядущего S24 FE с предыдущими поколениями FE. Обычно в них ставились чуть менее производительные чипсеты.

Что касается экрана, то сейчас говорят о 6,1 дюймах с AMOLED-матрицей, но эту информацию стоит воспринимать со скептицизмом.

Памяти может оказаться 12 Гб LPDDR5, а встроенный накопитель будет на 128 Гб (UFS 3.1) либо 256 Гб (UFS 4.0). У классической версии S24 оперативной памяти 8 Гб и лишь 12 Гб для одной из модификаций.

Аккумулятор же могут увеличить до 4500 мАч, в отличие от 4000 мАч, с которым поставляется S24.