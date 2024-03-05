Для ИИ чат-бота Claude представили новые модели

Anthropic, стартап в области искусственного интеллекта, представил новые версии своего чат-бота Claude: Claude 3 Opus, Sonnet и Haiku. Они обещают лучшую способность выполнять сложные инструкции и меньше склонны к выдумыванию ответов. Opus и Sonnet уже доступны для разработчиков, а Haiku появится в ближайшие недели.

Новые версии программы, согласно Anthropic, вдвое чаще предлагают правильные ответы на вопросы и реже выдают неверную информацию, что является ответом на приоритетные запросы их клиентов. Компания была основана в 2021 году бывшими сотрудниками OpenAI и стала одним из самых сильных конкурентов OpenAI.

Проблемой чат-ботов, использующих большие языковые модели, является их склонность к «галлюцинациям» или выдумыванию фактов. Anthropic утверждает, что новые модели бота Claude лучше справляются с этой проблемой и дважды чаще предоставляют правильные ответы. Компания также внедряет меры для повышения доверия к результатам работы Claude, в том числе цитирование предложений из источников.