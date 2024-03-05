Научно-фантастический роман Фрэнка Герберта «Дюна» получил высокую оценку за проработку в нём выдуманного мира. Писатель смог создать сложные общества, религии и экономические системы с богатой историей. Самый известный из миров Герберта — это пустынная планета Арракис, или просто Дюна. Она отличается суровым климатом и наличием гигантских песчаных червей.

По мнению Александра Фарнсворта, специалиста по моделированию климата из Бристольского университета в Англии, Фрэнку Герберту удалось создать действительно правдоподобную планету. Команда учёных во главе с Фарнсвортом после разработки компьютерных моделей климата на Арракисе пришла к выводу, что люди на этой планете могли бы жить. Только писателю следовало бы переместить города ближе к экватору, а не к полюсам.

Согласно информации о планете Арракис, в её атмосфере меньше углекислого газа (примерно 350 частей на миллион на пустынной планете по сравнению с 417 частями на миллион на Земле), а в нижних слоях атмосферы больше озона (0,5% газов по сравнению с 0,000001% на Земле).

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При этом озон примерно в 65 раз сильнее нагревает атмосферу, чем углекислый газ, если измерять его за 20-летний период. Поэтому сама планета имела бы более высокую температуру поверхности по сравнению с Землёй. Также людям, скорее всего, пришлось бы пользоваться технологиями для очистки воздуха от озона.

Если бы Арракис был реальным, он был бы расположен примерно так же далеко от Канопуса, как Плутон от Солнца.

Температура в тропических широтах Арракиса была бы относительно более приятной: 45 градусов по Цельсию в самые тёплые месяцы и около 15 градусов в холодные месяцы. Однако, по подсчётам исследователей, на планете регулярно будут образовываться ураганные ветры и дюны высотой до 250 метров.