Google заплатит $ 5 млн за лучший способ использования квантового компьютера

Google и Фонд XPRIZE запустили соревнование на $5 миллионов для поиска практических применений квантовых компьютеров, которые могут реально приносить пользу обществу.

© Ferra.ru

Конкурс продлится три года, и ученые призывают разработать новые квантовые алгоритмы. Победители смогут представить свои проекты, решающие существующую проблему, например, создание электролита для батарей с улучшенной емкостью.

Необязательно решать проблему на практике, важно показать, как алгоритм может быть применен, указав точные характеристики квантовых вычислений. Также участники могут продемонстрировать, как существующий квантовый алгоритм может быть применен к реальной проблеме, которая ранее не рассматривалась.