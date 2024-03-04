В Помпеях обнаружили сохранившуюся фреску с античным мифом

«Этот миф, типичен для древней Греции, но также и для Помпеи, где греческий миф широко присутствует во всех домах, а также является примером того, как миф, повествование через образы, украшение стен становятся частью живой среды, как этот небольшой дом», — рассказал он.

Согласно древнегреческому мифу, Фрикс и Гелла являлись братом и сестрой, которые были ложно обвинены собственной мачехой в голоде, настоящей причиной которого была сама мачеха.

Убегающих из дома героев спасла богиня Гера, которая послала им златорунного барана в качестве скакуна. Но во время побега Гелла не удержалась на звере, после чего сорвалась в воду и утонула в проливе между Европой и Азией. Именно этот момент запечатлен на найденной фреске — ученые подчеркивают, что этот миф был особенно популярен в Помпеях.