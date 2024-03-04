В Помпеях обнаружили сохранившуюся фреску с античным мифом
Археологи обнаружили в Помпеях хорошо сохранившуюся фреску с изображением героев античного мифа — Фрикса, Геллы и золоторунного овна. Об этом сообщает Arkeonews.
Отмечается, что фреску нашли во время раскопок в доме, примыкающем к дому Леды. По словам директора Археологического парка Габриэля Зухтригеля, найденная фреска находится в «отличном состоянии».
«Этот миф, типичен для древней Греции, но также и для Помпеи, где греческий миф широко присутствует во всех домах, а также является примером того, как миф, повествование через образы, украшение стен становятся частью живой среды, как этот небольшой дом», — рассказал он.
Согласно древнегреческому мифу, Фрикс и Гелла являлись братом и сестрой, которые были ложно обвинены собственной мачехой в голоде, настоящей причиной которого была сама мачеха.
Убегающих из дома героев спасла богиня Гера, которая послала им златорунного барана в качестве скакуна. Но во время побега Гелла не удержалась на звере, после чего сорвалась в воду и утонула в проливе между Европой и Азией. Именно этот момент запечатлен на найденной фреске — ученые подчеркивают, что этот миф был особенно популярен в Помпеях.
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