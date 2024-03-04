Apple представила новые аксессуары для iPhone и Apple Watch

Apple представила новые аксессуары для Apple Watch и iPhone. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на официальный сайт компании.

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Например, Apple расширила цветовую гамму силиконовых чехлов с MagSafe для iPhone за счет новых цветов Soft Mint, Sunshine, Light Blue, а также Pink и Blue. Аналогичным образом обстоит ситуация с силиконовыми ремешками для Apple Watch: в гамме появились уже перечисленные цвета, а также Raspberry и Ocean Blue.

Вместе с тем, Apple обновила наборы других типов браслетов. Так, у модели Sport Band появились цвета Soft Mint, Sunshine и Light Blue, у Braided Solo Loop – Sunshine, Light Blue и Raspberry, у Solo Loop – Pink, Soft Mint и Ocean Blue. Также были обновлены все серии модных браслетов от Hermes: Toile H, Twill Jump, а также Kilim. В них появились по 2-4 новых цвета.