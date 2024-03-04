Роскомнадзор проводит проверку сбоя в Telegram

Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора (РКН) совместно с операторами связи проводят проверку сбоя в работе мессенджера Telegram. Об этом сообщается на сайте центра.

Как говорится в сообщении, сотрудники ЦМУ ССОП отмечают рост числа сообщений пользователей о проблемах в работе Telegram, которые фиксируются в сервисе «Мониторинг сбоев». Пользователи жалуются на невозможность загрузки сообщений и проблемы с открытием медиафайлов.

4 марта пользователи Telegram из России стали массово жаловаться на сбои в работе мессенджера.

27 февраля россияне сообщили о массовых сбоях в работе Telegram, а также других мессенджеров и сервисов. После устранения проблем, на территории России без VPN внезапно заработали социальные сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и X.