Apple отказалась от выпуска популярной модели MacBook

Компания Apple остановила производство первого компьютера на базе фирменного ARM-чипсета M1 – MacBook Air образца 2020 года. Об этом сообщает издание MacRumors.

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Американский IT-гигант объявил об этом вскоре после того, как были представлены версии MacBook Air с 13- и 15-дюймовыми экранами на базе чипа М3. Вместе с ним Apple отказалась от выпуска новых экземпляром 15-дюймового MacBook Air с М2. Презентация новинок состоялась вечером 4 марта 2024 года.

Таким образом, сейчас актуальная линейка MacBook Air включает 13-дюймовый MacBook Air с чипом M2 по цене от $999 (примерно 91,5 тыс. руб. по курсу на 4 марта 2024 года), 13-дюймовый MacBook Air с чипом M3 по цене от $1099 (около 100 тыс. руб.) и 15-дюймовый MacBook Air с чипом M3 от $1299 (119 тыс. руб.).