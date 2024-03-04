В Telegram случился сбой

Вечером 4 марта пользователи Telegram стали массово жаловаться на проблемы в работе сервиса в России . Из-за сбоя в мессенджере возникли трудности со скачиванием и отправкой изображений и видео. Некоторые отметили, что у них полностью «зависло» приложение.

По данным мониторингового портала DownRadar , жалобы на проблемы в работе Telegram начали поступать от пользователей примерно в 17:00 по МСК. На момент публикации материала сбой сервиса еще не устранен. Судя по заявлениям, проблемы наблюдаются во всех регионах России. Чаще всего жалуются на мобильное приложение.