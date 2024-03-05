MacBook Air на чипе M2 подешевел после выхода версии на M3

Накануне Apple представила MacBook Air на базе чипа M3.

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Новый чип M3 обеспечивает впечатляющий прирост производительности по сравнению с M1, а также содержит обновленные компоненты для улучшения связи.

Вместе с этим Apple снизила цену на MacBook Air M2 на $100. Это делает его еще более привлекательным для пользователей, которые хотят перейти с M1 на M2.

Стоит отметить, что Apple сняла с продажи 15-дюймовый MacBook Air на базе M2. Теперь компания продает только 13-дюймовую модель.

Итак, MacBook Air M2 теперь доступен за $999. Это цена за базовую модель 8/256 ГБ. Если же вы хотите более мощный ноутбук, то 15-дюймовый MacBook Air M2 вам больше не купить.

MacBook Air M3 доступен по цене от $1199. Это цена за базовую модель с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ SSD. Предзаказ начнется в пятницу, 8 марта.