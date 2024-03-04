Такого мир еще не видел: На что способна китайская виртуальная девочка Tong Tong

Научная фантастика в Китае теперь стала реальностью. Китайские ученые создали полностью виртуальное существо с искусственным интеллектом - девочку Tong Tong, что в переводе означает "маленькая девочка". Ее представили на выставке технологий, проходившей в Пекине под эгидой Пекинского института общего искусственного интеллекта (BIGAI).

Tong Tong поразила всех посетителей выставки, ничего подобного в мире еще не было создано, говорят, она способна даже выражать эмоции. Девочке можно программировать разный характер. Например, когда ее запрограммировали на то, чтобы она любила порядок, она могла самостоятельно починить покосившуюся рамку для картины. Если рама висела слишком высоко, то девочка находила табурет, чтобы достать до нее без помощи человека. Также, если кто-то проливал молоко, Tong Tong находила полотенце и вытирала молоко самостоятельно, демонстрируя свою способность предугадывать намерения человека.

В отличие от других популярных моделей, Tong Tong может самостоятельно ставить себе задачи, начиная от изучения окружающей среды и заканчивая уборкой комнат. Она способна к автономному обучению и может очень естественно выражать базовые эмоции: гнев, радость, любопытство.

- Tong Tong обладает умом и стремится понять здравый смысл, которому учат люди. Она отличает правильное от неправильного, выражает свое отношение в различных ситуациях, - говорится в презентации разработчиков Tong Tong.

Что касается тестовых заданий, Tong Tong демонстрирует поведение и способности уровня трех- или четырехлетнего ребенка. Правда, благодаря взаимодействию с людьми она может постоянно совершенствовать свои навыки, знания и ценности. То есть, по сути, растет и развивается как личность.

- Чтобы продвинуться в создании искусственного интеллекта, мы должны создавать объекты, способные понимать реальный мир и обладающие широким спектром навыков, – говорит директор BIGAI Чжу Сонгчунь.

Искусственному интеллекту хотят придумать понимание, что такое здравый смысл (в человеческом представлении). А это значит, что искусственный интеллект должен руководствоваться своими собственными ценностями и не просто выполнять бесконечное множество задач, но и самостоятельно определять новые.

Чтобы понять уровень развития искусственного интеллекта (насколько он отличается от человеческого), создан так называемый тест Тьюринга. Искусственный интеллект решает конкретные задачи слишком правильно, в то время как человек более подвержен влияниям эмоций.

На пекинской выставке представили Tong Test - платформу для тестирования искусственного интеллекта, опубликованная командой Чжу Сонгчуня. Он оценивает пять разных аспектов искусственного интеллекта: зрение, язык, когнитивные (умственные) способности, движение и обучение. Он также охватывает систему ценностей, начиная от физиологических потребностей и потребностей выживания и заканчивая эмоциональными и даже социальными ценностями. И в отличие от роботов с искусственным интеллектом, которых можно себе представить - Тонг Тонг не имеет физической формы. Вместо этого ИИ-существо существует и действует в виртуальной среде, с которой оно может взаимодействовать.

Tong Test содержит почти сотню специализированных заданий и более 50 общих задач. Почему так много?

- Чтобы искусственный интеллект мог беспрепятственно интегрироваться в среду обитания человека, он должен обучаться и выполнять задачи в сложных условиях, руководствуясь ценностями и пониманием причинно-следственной связи, - объясняют разработчики. Иными словами, чтобы виртуальный ребенок Tong Tong действительно казался живым, он должен думать и действовать как живой. А это слишком непросто: уж больно человек сложноорганизованное существо.

Ну а пока Китай только движется на пути создания неотличимого от нашего искусственного интеллекта (хотя не совсем понятно, зачем он будет нужен), появляются сугубо прикладные нейросети. Например, ChatGPT и аналогичные сервисы, которыми люди пользуются не первый год.

Китайские власти разрешили коммерческое применение еще 14 языковых моделей и корпоративных приложений с искусственным интеллектом. Среди них нейросети от гиганта Xiaomi, специализирующейся на искусственном интеллект Beijing Fourth Paradigm Technology Co и пекинского стартапа Tech Unicorn, основанного венчурным капиталистом Ли Кай-Фу.

Эта новая партия включает в себя ряд отраслевых LLM по сравнению с общими моделями искусственного интеллекта из предыдущих утверждений, отражающими, как развитие и регулирование искусственного интеллекта в материковом Китае продвигает технологию для повышения эффективности предприятий.

Ранее власти одобрили еще множество нейросетей, которые используют языковой интерфейс (то есть, проще говоря, умеют болтать с пользователем из умных колонов). Например, основанный всего 3 года назад стартап Frontis.AI уже создал две нейросети Pinshang и Moxiaoxian: они помогают фильтровать отраслевую информацию компаниям, производящим потребительские товары.

В этом месяце также были одобрены отраслевые лицензии компании ThreatBook, занимающейся кибербезопасностью. Ее нейросеть XGPT - первая, ориентированная на интернет-безопасность в Китае. Компания заявила, что XGPT может помочь предприятиям получать своевременный и точный анализ потенциальных угроз безопасности.