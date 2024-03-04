Apple представила новый MacBook Air

Корпорация Apple анонсировала новое поколение ноутбуков MacBook Air. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

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В Apple рассказали, что представленные модели базируются на процессоре M3, который на 60 процентов производительнее, чем чип M1. Также в компании отметили, что MacBook Air на M3 в 13 раз быстрее любого ПК на Intel. Устройства получили дополнительный процессор Neural Engine для задач искусственного интеллекта (ИИ).

В линейку вошли две модели — MacBook Air с экраном на 13 и 15 дюймов. Девайсы оснащены экраном Liquid Retina, поддерживают подключение до двух внешних мониторов, имеют до 18 часов автономной работы, поддержку Wi-Fi 6E, магнитную зарядку MagSafe, два порта Thunderbolt.

Стоимость 13-дюймового MacBook Air составляет 1099 долларов, или около 100 тысяч рублей. 15-дюймовая версия обойдется в 1299 долларов, или около 119 тысяч рублей. В продаже также доступны модели 2022 года выпуска на чипе M2.