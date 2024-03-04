Эксперты предупредили о подорожании SSD и оперативной памяти в РФ

Российский рынок комплектующих для ПК показал подъем в 2023 году, согласно данным аналитического центра OCS Distribution. Лидерами роста стали твердотельные накопители (SSD) и оперативная память, продажи которых превысили все ожидания. Но при этом эксперты ожидают рост цен на SSD и оперативную память в 2024 году.

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Начало года было неоднозначным: цены на мировом рынке упали на 30 40%, заставив вендоров снижать цены и корректировать производство. Однако к ноябрю цены на SSD вернулись к уровню 2022 года из-за нехватки товара. В России спрос оставался стабильным, поддерживаемым активностью отечественных производителей ПК.

Доля отечественных вендоров в сегменте персональных систем достигла 49%, сравнявшись с иностранными. Этот рост также отразился на комплектующих, особенно на SSD, продажи которых выросли на 55% по сравнению с 2022 годом.

Оценки рынка колеблются, но большинство экспертов согласны, что в России в прошлом году было продано около 6,5 миллионов SSD. Важным фактором стали тренды на импортозамещение и локализацию производства, стимулируя интерес к отечественным ПК.