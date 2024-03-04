Apple очень скоро проведет презентацию новых устройств

Apple планирует анонсировать новые продукты уже на этой неделе, с 4 по 10 марта. Об этом со ссылкой на проверенный источник сообщает издание MacRumors. Ожидается, что презентация будет представлять собой публикацию рекламных видеороликов и пресс-релизов.

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Хотя источник MacRumors не сообщил, какие именно продукты представит Apple на этой неделе, многие слухи указывают на то, что ими станут новые iPad, Mac, а также некоторые аксессуары. В частности, инсайдер из Bloomberg Марк Гурман недавно сообщил, что в промежутке с марта по апрель Apple представит новые модели iPad Pro, iPad Air и MacBook Air, а также аксессуары Magic Keyboard и Apple Pencil для некоторых iPad.