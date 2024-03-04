Перечислены простые способы повышения качества и экологичности питания

Ученые из университета Тулейна в США обнаружили, что замена говядины курицей и употребление растительного молока вместо коровьего улучшает качество рациона и позволяет значительно сократить выброс углекислого газа при производстве пищевых продуктов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Food.

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В ходе исследования ученые проанализировали данные о рационе питания более 7700 американцев. Они выявили продукты, обладающие самым большим углеродным следом — массой углекислого газа, который выбрасывается в атмосферу при их изготовлении и транспортировке. Способность углекислого газа удерживать тепло повышает среднюю температуру поверхности Земли. Это приводит к изменению климата, засухам, пожарам и другим природным катаклизмам.

Ученые подсчитали, что переход с говяжьего мяса на мясо птицы и употребление растительного молока вместо коровьего может сократить углеродный след продуктов питания на 35%, а также повысить качество рациона на 4-10%.