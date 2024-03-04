Геологи назвали возраст одной из старейших дюн на Земле

Международная группа ученых исследовала песчаную дюну на отдаленном участке марокканской пустыни. Исследование помогло установить ее возраст и объяснить необычные свойства.

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Дюна Лала-Лаллия в пустыне Эрг-Шебби достигает 100 метров в высоту и 700 метров в ширину. В переводе с берберского языка ее название означает «самая высокая священная точка».

Она относится к звездным дюнам. С земли образование выглядит как пирамида, но если смотреть сверху, то можно увидеть расходящиеся от вершины «ветви», похожие на лучи звезды.

Ученые установили, что возраст основания дюны составляет 13 тысяч лет. Но верхняя часть структуры гораздо моложе – она сформировалась всего тысячу лет назад.

В исследовании применили люминесцентное датирование. Оно позволяет определить, когда минералы в песке в последний раз подвергались воздействию солнечного света.

Основание перестало расти примерно 9 тысяч лет назад. По словам геологов, тогда она была влажнее, чем сейчас. Они нашли в слоях песка остатки корней растений, которые стабилизировали дюну.

Дюна оставалась неизменной около 8 тысяч лет. Затем климат снова изменился, и начала формироваться вершина. Накоплению песка способствуют устойчивые ветры с юго-запада и северо-востока. А ветер с востока медленно смещает дюну на запад со скоростью 50 см в год.

Информация о поведении дюн важна для планирования строительства дорог, трубопроводов и других объектов инфраструктуры в пустынях, сообщает Scientific Reports.