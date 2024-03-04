Под центром Лондона нашли руины древнего саксонского города

Под Национальной галереей в Лондоне обнаружили руины саксонского города, датированные VII веком нашей эры. Открытие было сделано во время прокладки подземного туннеля в рамках реконструкции культурного учреждения.

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Археологи из Университетского колледжа Лондона провели раскопки и нашли множество артефактов, в том числе ямы, следы очага и лунки для столбов. Радиоуглеродное датирование показало, что очаг был сделан в 659-774 годах нашей эры. Множество ям и канав показали, как в течение столетий менялись границы населенного пункта.

Саксонский город Лунденвик в VII веке был крупным торговым центром. Ранее на его месте располагался римский город Лондиниум, основанный в 47 году. Поселенцы покинули его в V веке.

Археологи также обнаружили средневековые стены, сохранившиеся над более древними саксонскими слоями. Полученные данные показали археологам, что городской центр Лунденвика простирался гораздо дальше на запад, чем приняло было считать.