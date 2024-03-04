Под центром Лондона нашли руины древнего саксонского города

Руины древнего саксонского города нашли под центром Лондона
Под Национальной галереей в Лондоне обнаружили руины саксонского города, датированные VII веком нашей эры. Открытие было сделано во время прокладки подземного туннеля в рамках реконструкции культурного учреждения.
Археологи из Университетского колледжа Лондона провели раскопки и нашли множество артефактов, в том числе ямы, следы очага и лунки для столбов. Радиоуглеродное датирование показало, что очаг был сделан в 659-774 годах нашей эры. Множество ям и канав показали, как в течение столетий менялись границы населенного пункта.
Саксонский город Лунденвик в VII веке был крупным торговым центром. Ранее на его месте располагался римский город Лондиниум, основанный в 47 году. Поселенцы покинули его в V веке.
Археологи также обнаружили средневековые стены, сохранившиеся над более древними саксонскими слоями. Полученные данные показали археологам, что городской центр Лунденвика простирался гораздо дальше на запад, чем приняло было считать.
Ранее сообщалось, что в Лондоне нашли древнеримскую кровать. Она находилась в захоронении мужчины в возрасте около 30 лет.