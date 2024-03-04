Синтезировано антитело, нейтрализующее самый смертельный токсин змей

Ученым удалось синтезировать антитело, которое может нейтрализовать токсин из змеиного яда, вызывающий смертельный исход.

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Авторами разработки стали ученые из США, Индии и Великобритании. Они изучили трехпальцевые альфа-нейротоксины, после чего отобрали несколько человеческих антител и выбрали общий для всех участок.

Как оказалось, синтезированный в искусственных условиях вариант 95Mat5 обладает нейтрализующим токсин из змеиного яда свойством. Испытание на мышах показало, что он эффективен против яда крупных змей.