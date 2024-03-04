Синтезировано антитело, нейтрализующее самый смертельный токсин змей

Ученые обнаружили антитело, нейтрализующее самый смертельный токсин змей
Ученым удалось синтезировать антитело, которое может нейтрализовать токсин из змеиного яда, вызывающий смертельный исход.
Авторами разработки стали ученые из США, Индии и Великобритании. Они изучили трехпальцевые альфа-нейротоксины, после чего отобрали несколько человеческих антител и выбрали общий для всех участок.
Как оказалось, синтезированный в искусственных условиях вариант 95Mat5 обладает нейтрализующим токсин из змеиного яда свойством. Испытание на мышах показало, что он эффективен против яда крупных змей.
Ранее ученые создали универсальный препарат, который можно использовать после укуса змей, чтобы блокировать действие яда.