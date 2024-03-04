В Антарктиде обнаружена быстродвижущаяся трещина в ледяном покрове

На шельфовом леднике Пайн-Айленд в Антарктиде нашли трещину, которая движется со скоростью 128,7 км/час. Это самая быстродвижущаяся трещина, когда-либо обнаруженная учеными.

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Ее длина составляет 10,5 километра.

«По нашим данным, это самое быстрое событие образования трещины, которое когда-либо зафиксировано», — отмечает главный автор исследования Стефани Олингер в материале, опубликованном в журнале AGU Advances.

Ученые предполагают, что при определенных условиях ледник может разрушиться. При этом они напоминают, что Пайн-Айленд, ответственен за примерно 25% потерь льда в регионе.

Теперь они планируют отслеживать процесс образования трещины, чтобы выяснить, как это отразится на уровне моря и на стабильности шельфового ледника.