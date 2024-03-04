Boeing столкнулся с новыми проблемами в самолетах 737 Max и 787 Dreamliner

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выявило новые проблемы с самолетами 737 Max и 787 Dreamliner компании Boeing, в связи с чем были предложены директивы по летной годности, предписывающие проведение ремонта.

737 Max

Потенциальная единая точка отказа в резервном источнике питания может отключить обе противообледенительные системы двигателя без предупреждения. Эта проблема была обнаружена компанией Boeing и доведена до сведения FAA. Предлагаемая директива требует от Boeing уже разработанного исправления.

787 Dreamliner

Неисправные уплотнения противообледенительных каналов двигателя привели к «относительно незначительному» тепловому повреждению входных отверстий двигателя на некоторых самолетах. Хотя это не представляет непосредственной угрозы безопасности, длительное воздействие может привести к снижению структурной целостности и потенциальному отсоединению впускного отверстия. Предлагаемая директива требует проведения проверок и ремонта, пока разрабатывается постоянное решение.