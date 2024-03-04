У подписки Google One появилась реферальная программа: скидки до 75%
Google готовится к запуску реферальной программы для своего облачного сервиса хранения данных Google One. Полезна она, как обычно с такими программами и бывает, не только для «ветеранов», но и для «новичков».
Поделившись уникальной реферальной ссылкой, вы можете заработать 5 долларов в Play Store за каждого нового пользователя, который зарегистрируется и воспользуется вашей ссылкой. Максимальная сумма — 5 «рефералок» и 25 долларов.
А вот перейдя по реферальной ссылке, вы получаете 75% скидки на первые три месяца любого тарифного плана Google One, включая варианты на 10 ТБ, 20 ТБ и 30 ТБ. Это значительно снижает стоимость хранения больших объемов данных в начальный период.
Хотя программа находится на стадии тестирования и еще не запущена, подробности можно найти, правда, в версии на Android. В приложении для iOS и на веб-платформе следов пока не видно.