Ученые предложили консервировать папирусы с помощью васаби

Васаби может защитить древнеегипетские папирусы от бактерий и грибков. Это показало исследование в журнале Archaeological Science (JAS).

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Сохранности бесценных древнеегипетских папирусов угрожают бактерии и грибки. Существующие способы очистки и дезинфекции иногда повреждают волокна папируса или меняют цвет иллюстраций. Физические методы (ультрафиолет или тепло) не всегда эффективны.

В новом исследовании ученые из Большого Египетского музея разработали «зеленое» решение проблемы. Они смоделировали микробиологическое загрязнение образцов папируса различными пигментами, включая красный, желтый и синий. Обработка парами васаби в течение 72 часов подавила рост микробов как в окрашенных, так и в неокрашенных образцах папируса со 100%-й эффективностью.

Примечательно, что обработка повысила прочность папирусов на разрыв на 26%, не вызывая каких-либо заметных изменений в цвете или морфологии поверхности артефактов.