Apple отказалась от разработки microLED-дисплеев для Watch Ultra

Аналитик назвал очевидную, по его мнению, причину: вендор не видит в этой технологии прорывной ценности, которая может значительно повлиять на востребованность конечного продукта. Это подтверждается и заявлением поставщика Apple, компании OSRAM, объявившей о пересмотре своей стратегии использования microLED после того, как «краеугольный проект» был «неожиданно отменён».