Сотрудники Сбера начали ездить на дом для установки приложения банка на iPhone

"Выездной сервис Сбера пополнился еще одной популярной услугой. Теперь сотрудники банка помогут установить приложение "Учет онлайн" для доступа к "Сбербанк онлайн" на iOS. Опция доступна более чем в 200 городах страны. Чтобы воспользоваться выездным сервисом, нужно оставить заявку на сайте Сбера, указав удобное время и место встречи с сотрудником", - отмечается в сообщении.