Сотрудники Сбера начали ездить на дом для установки приложения банка на iPhone

Сбер запустил выездной сервис по установке приложения банка на гаджеты на платформе iOS от Apple. Услуга доступна более чем в 200 российских городах, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"Выездной сервис Сбера пополнился еще одной популярной услугой. Теперь сотрудники банка помогут установить приложение "Учет онлайн" для доступа к "Сбербанк онлайн" на iOS. Опция доступна более чем в 200 городах страны. Чтобы воспользоваться выездным сервисом, нужно оставить заявку на сайте Сбера, указав удобное время и место встречи с сотрудником", - отмечается в сообщении.
Кроме того, сотрудники выездного сервиса готовы помочь обновить или скачать приложение банка для Android-устройств, а также ряд других приложений Сбера и его партнеров.
Сбербанк 31 января выпустил новую версию мобильного приложения "Учет онлайн" для установки на iOS. Она была удалена из App Store спустя несколько дней.