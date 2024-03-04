Lenovo решила продавать восстановленные ПК

Lenovo выходит на рынок сертифицированного восстановленного оборудования, стремясь удовлетворить запросы покупателей, ищущих экономичные и надежные технологические решения, пишет The Register.

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Этот шаг соответствует растущей глобальной тенденции к «циркулярной экономике», когда ресурсы используются в течение более длительного времени. В настоящее время только 7,2% мировой экономики считается «циркулярной».

В рамках новой программы Lenovo Certified Refurbished (LCR) компания будет предлагать бывшие в употреблении ПК и серверы, прошедшие строгую обработку. Это включает в себя очистку данных, замену или обновление компонентов при необходимости, а также тщательное тестирование качества. Lenovo уверяет пользователей, что безопасность и производительность не пострадают, а на восстановленные устройства предоставляется стандартная гарантия до трех лет и возможность обновления.

Первоначально LCR будет доступен в Великобритании, Дании, Франции и Германии, а в будущем планируется его глобальное внедрение. Она также будет интегрирована с программой Lenovo TruScale Device as a Service (DaaS). Хотя конкретные модели еще не подтверждены, на сайте Lenovo упоминаются «лучшие в своем классе ПК и серверные устройства».