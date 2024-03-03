НАСА закрывает проект по дозаправке спутников стоимостью 2 млрд долларов

Национальное аэрокосмическое агентство (НАСА) США закрывает проект по дозаправке спутников стоимостью 2 миллиарда долларов из-за затрат и технических проблем, которые мешают реализации программы.

Космическое агентство cообщило о закрытии проекта "Орбитальное обслуживание, сборка и производство 1" (OSAM-1) после проведения углубленной независимой проверки. В пресс-релизе НАСА отмечается, что свертывание программы произошло из-за продолжающихся технических, финансовых проблем и задержки с графиком ее реализации, сообщает The Hill.

С целью реализации проекта OSAM-1, начавшегося в 2015 году, НАСА заключило контракт с космической компанией Maxar Technologies, а также сотрудничало с Центром космических полетов имени Годдарда НАСА в Мэриленде, который возглавил программу. OSAM-1 разрабатывался для дозаправки космических кораблей, но у этой программы было много препятствий, а ее стоимость для НАСА резко возросла.

В отчете генерального инспектора НАСА за октябрь говорится, что задержки графика и растущие расходы агентства усилились из-за "плохой работы подрядчиков и продолжающихся технических проблем". В отчете говорилось, что агентство превысит расчетную цену в 2 миллиарда долларов и дату запуска, запланированную на декабрь 2026 года.