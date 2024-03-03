Искусственный интеллект обеспокоил ученых своим влиянием на климат

Все более широкое использование искусственного интеллекта (ИИ) в радиологии открывает огромные перспективы для улучшения качества обслуживания пациентов и повышения эффективности работы. Однако в новом докладе RSNA, медицинским работникам предлагается обратить внимание на влияние этих мощных инструментов на окружающую среду.

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«Мы часто упускаем из виду влияние хранения данных и инструментов искусственного интеллекта на окружающую среду», — говорит доктор Кейт Ханнеман, ведущий автор отчета.

«Разработка и внедрение моделей ИИ требует значительных затрат энергии, а объемы хранения данных медицинской визуализации растут по экспоненте».

Исследование подчеркивает две стороны медали ИИ. С положительной стороны, ИИ может улучшить рабочие процессы, ускорить получение изображений и повысить качество обслуживания пациентов. Однако потребление энергии, связанное с обучением моделей ИИ и хранением огромных массивов данных, представляет собой серьезную экологическую проблему.

«Главное — найти баланс», — объясняет доктор Ханнеман.