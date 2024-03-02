В Сети завирусился круассан от ИИ в форме динозавра

Круассан в форме динозавра недавно захватил социальные сети. Понять можно легко, но на всякий случай предупредим, что «круассанозавр» — всего лишь восхитительная выдумка нейросетей и человека, стоящим за запросом к генератору изображений.

Да, вы все правильно поняли. Вирусное изображение динозавра из круассана, как и все онлайн-представительство Ethos Cafe, похоже, является работой творческих умов, использующих силу генеративного искусственного интеллекта.

Шарада началась с заманчивого поста в Instagram от «Ethos Cafe», обещающего «круассаны Дино» и «раскрытие вашего внутреннего палеонтолога». Пост быстро распространился благодаря своей причудливости. Но зоркие зрители начали замечать несоответствия. Для начала, все фотографии персонала Ethos Cafe казались… не такими. Если присмотреться к бармену «Томми Коллинзу», то можно заметить любопытную шестипалую руку. Это признак работы искусственного интеллекта, который часто не справляется с точным изображением рук.