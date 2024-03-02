Китайские космонавты совершили выход в открытый космос

Китайские тайконавты провели успешный выход в открытый космос с борта национальной орбитальной станции КНР "Тяньгун". Об этом сообщило Управление программы пилотируемых полётов КНР (CMSA).

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По данным управления, двое тайконавтов провели за бортом 8 часов. Они занимались ремонтом солнечных батарей, установленных на модуле "Тяньхэ", а также устраняли ущерб, нанесенный батареям мелким космическим мусором. Третий член экипажа помогал им внутри станции.

Этот экипаж работает на орбите с октября прошлого года. И, как подчеркивалось ранее, он самый молодой в истории космической станции КНР: средний возраст тайконавтов - 38,6 года. В предыдущих экспедициях был 42,7 - 53 года.

Нынешний выход стал вторым для действующего экипажа - первый был осуществлен в декабре прошлого года.

Напомним, строительство орбитальной лаборатории "Тяньгун" началось в апреле 2021 года с выведения на орбиту базового модуля станции "Тяньхэ". Это третья в мире многомодульная пилотируемая орбитальная станция, после станций "Мир" и МКС. Но меньше их по массе и размерам. По крайней мере, пока. Первоначальный срок службы китайской станции 10 лет, с возможностью продления до 15 лет.

По данным СМИ, на станции работает система полного восстановления воды, поддерживая ее замкнутый цикл и позволяющая значительно сократить расходы на обслуживание.