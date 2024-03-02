Инсайдер рассказал неутешительные для фанатов новости о Samsung Galaxy S25

Samsung планирует оснастить свою следующую флагманскую линейку смартфонов Galaxy S25 собственными чипами семейства Exynos. Об этом сообщает портал GSMArena со ссылкой на инсайдера OreXda.

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Согласно источнику, флагманы Galaxy S25 получат критикуемые фанатами чипы Exynos вне зависимости от региона продаж. Предполагается, что за производительность смартфонов будет отвечать еще не анонсированный Exynos 2500.

В 2022 году компания предлагала серию S23 исключительно с чипами Snapdragon, а актуальная линейка S24 выпускается в двух модификациях — Exynos и Snapdragon в зависимости от региона. Например, в США, Канаде и Китае предлагаются более производительные и стабильные версии с процессорами Snapdragon 8 Gen 3, а в Европе, в том числе в российской рознице, — с Exynos 2400, который не только слабее, но и, как жалуются пользователи, подвержен более сильному нагреву.

По данным OreXda, единственными флагманами с чипами Snapdragon будут складные устройства Galaxy Z. Среднебюджетные Galaxy A будут предлагать версии с решениями от Mediatek и Samsung (Exynos).