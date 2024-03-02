Инсайдер рассказал неутешительные для фанатов новости о Samsung Galaxy S25
Samsung планирует оснастить свою следующую флагманскую линейку смартфонов Galaxy S25 собственными чипами семейства Exynos. Об этом сообщает портал GSMArena со ссылкой на инсайдера OreXda.
Согласно источнику, флагманы Galaxy S25 получат критикуемые фанатами чипы Exynos вне зависимости от региона продаж. Предполагается, что за производительность смартфонов будет отвечать еще не анонсированный Exynos 2500.
В 2022 году компания предлагала серию S23 исключительно с чипами Snapdragon, а актуальная линейка S24 выпускается в двух модификациях — Exynos и Snapdragon в зависимости от региона. Например, в США, Канаде и Китае предлагаются более производительные и стабильные версии с процессорами Snapdragon 8 Gen 3, а в Европе, в том числе в российской рознице, — с Exynos 2400, который не только слабее, но и, как жалуются пользователи, подвержен более сильному нагреву.
По данным OreXda, единственными флагманами с чипами Snapdragon будут складные устройства Galaxy Z. Среднебюджетные Galaxy A будут предлагать версии с решениями от Mediatek и Samsung (Exynos).
До выхода этих смартфонов еще много времени, в связи с чем Samsung может пересмотреть свои планы. Также не исключается, что инсайдер обладает неактуальной информацией. Тем не менее Samsung прежде выпускала смартфоны исключительно с собственными процессорами, поэтому повторение такого исхода тоже нельзя исключать.