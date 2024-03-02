Первый альтернативный магазин приложений для iPhone запустил бета-тест

В преддверии запуска одного из первых сторонних магазинов приложений для iOS в Европейском союзе компания MacPaw объявила о бета-тестировании своего сервиса Setapp. Ожидается, что официальное открытие магазина состоится в апреле и предложит пользователям подписку на эксклюзивный набор приложений, сообщает The Verge.

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На данный момент Setapp доступен только для macOS, предоставляя подписчикам доступ к обширной библиотеке более чем из 230 приложений по цене $10 в месяц. В числе доступных приложений — музыкальный редактор n-Track Studio, инструмент для визуализации проектов MindNode и многое другое.

Магазин Setapp для iOS будет включать в себя приложения для бизнеса, дизайна, утилиты и инструменты для повышения производительности. Цены на подписку пока не установлены, но, по словам менеджера по маркетингу продуктов MacPaw Ярослава Степаненко, они будут соответствовать общепринятым моделям подписки. Пользователи, заинтересованные в новом магазине, могут зарегистрироваться в списке ожидания на сайте Setapp.