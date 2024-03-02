Первый альтернативный магазин приложений для iPhone запустил бета-тест

Verge: сторонний магазин приложений Setapp для iPhone запустят в ЕС в апреле
В преддверии запуска одного из первых сторонних магазинов приложений для iOS в Европейском союзе компания MacPaw объявила о бета-тестировании своего сервиса Setapp. Ожидается, что официальное открытие магазина состоится в апреле и предложит пользователям подписку на эксклюзивный набор приложений, сообщает The Verge.
На данный момент Setapp доступен только для macOS, предоставляя подписчикам доступ к обширной библиотеке более чем из 230 приложений по цене $10 в месяц. В числе доступных приложений — музыкальный редактор n-Track Studio, инструмент для визуализации проектов MindNode и многое другое.
Магазин Setapp для iOS будет включать в себя приложения для бизнеса, дизайна, утилиты и инструменты для повышения производительности. Цены на подписку пока не установлены, но, по словам менеджера по маркетингу продуктов MacPaw Ярослава Степаненко, они будут соответствовать общепринятым моделям подписки. Пользователи, заинтересованные в новом магазине, могут зарегистрироваться в списке ожидания на сайте Setapp.
Изменения в политике Apple, вызванные требованиями нового закона ЕС о цифровых рынках (DMA), позволили запускать на iOS сторонние магазины для установки приложений в обход App Store. При этом перспективы таких магазинов остаются неопределенными, поскольку многие разработчики могут предпочесть не размещать свои продукты на альтернативных платформах. Новые правила предусматривают взимание платы в размере 50 евроцентов за каждую установку приложения после достижения порога в 1 млн загрузок в год, что может негативно сказаться на популярных бесплатных приложениях.