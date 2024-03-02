В России подешевели все модели iPhone 15, за исключением одной

В последние месяцы на российском рынке наблюдается тенденция к снижению цен на продукцию Apple, в частности на серию смартфонов iPhone 15. Об этом сообщает портал «Палач».

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Согласно источнику, в марте стоимость смартфонов компании заметно снизилась по сравнению с ценами, которые были зафиксированы в середине февраля. Так, базовый iPhone 15 подешевел с 71 тыс. до 69,5 тыс. руб., iPhone 15 Plus — с 98 тыс. до 89,8 тыс. руб., а цена на флагманский iPhone 15 Pro снизилась со 102,3 тыс. до 97,9 тыс. руб.

Отмечается, что единственное исключение составляет модель iPhone 15 Pro Max, цена которой увеличилась со 117,4 тыс. до 120,9 тыс. руб. Несмотря на это, эксперты считают цены на устройства Apple рациональными и рекомендуют гаджеты компании к покупке.