HP выпустила подписку на принтеры с платным отказом

Компания HP объявила о новой системе распространения своих принтеров по подписке. Сервис All-In Plan включает в себя доставку принтера, предоставление бумаги картриджей с чернилами, гарантийное обслуживание, ремонт и возможность замены устройства через определенный период времени, а при отказе от услуги с клиента потребуют дополнительную плату, говорится на сайте производителя.

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В рамках подписки доступны три модели принтеров: HP Envy, HP Envy Inspire и HP OfficeJet Pro, каждая из которых предлагает различные тарифные планы в зависимости от нужного объема печати. Стоимость подписки варьируется в зависимости от выбранной модели принтера и необходимого количества страниц, начиная от $6,99 за 20 страниц в месяц для модели HP Envy и до $35,99 за 700 страниц в месяц для модели HP OfficeJet Pro.

HP также предусмотрела возможность переноса неиспользованных страниц на следующий месяц. Для тех, кто превышает свой месячный лимит, предусмотрена опция изменения тарифного плана или доплаты за дополнительные страницы.

Система принтеров HP оснащена интеллектуальным определением уровня чернил, что позволяет автоматически заказывать новые картриджи при их окончании. В случае поломки устройства компания предлагает замену на следующий день.