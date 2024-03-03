Ученый предсказал потерю Солнцем водорода и разрушение звезды

Доктор Эдвард Блумер, старший астроном Королевской обсерватории в Гринвиче предсказал превращение Солнца в нагретого до ужасающих температур «красного гиганта», который не только перестанет светить, но и начнёт разрушаться. Учёный объяснил, почему такой сценарий «смерти» Солнечной системы, какой мы её знаем, неизбежен.

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По словам Блумера, на Солнце происходит перманентный термоядерный синтез, благодаря которому выделяется тепло, создающее определённые условия от Венеры до орбиты Марса. А ещё Солнце удерживает на орбитах восемь планет и бесчисленное множество других объектов Солнечной системы.

Но наступит момент — по мнению астронома, это произойдёт через 5,5 млрд лет — на Солнце в силу исчерпания ресурсов исчезнет водород, необходимый для сгорания в ядре звезды и протекания термоядерного синтеза. То есть синтез просто прекратится, но Солнце начнёт нагреваться при ослаблении гравитации, обеспечивающей слипание атомов гелия. После этого ядро звезды начнёт разрушаться под воздействием собственной гравитации.

Когда внешние слои разрушатся, давление и температура станут настолько высокими, что эти слои начнут переплавлять атомы гелия в углерод. Всплеск энергии приведёт к тому, что Солнце увеличится в сотни раз и превратится из белого в раскалённое докрасна астрономическое тело.