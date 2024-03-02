В ЕС заподозрили App Store в нарушении европейского закона

«Недавно Apple объявила о новых условиях для своего App Store в ЕС, заявив, что намерена соблюдать DMA (Закон ЕС о цифровых услугах -- прим. «Ленты.ру»). В частности, Apple предлагает предложить разработчикам выбор между текущими условиями или новыми условиями, в соответствии с которыми приложения, загруженные более миллиона раз, должны будут платить Apple вдобавок к другим сборам новый, повторный основной технологический сбор (CTF) в размере 0,5 евро за каждого пользователя», — говорится в их обращении.