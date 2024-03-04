Ученые: скорость погружения под воду восточного побережья США растет

Ученые из Технологического института Вирджинии в ходе исследования обнаружили, что некоторые крупные города США уходят под воду быстрее, чем считалось раньше. Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS Nexus.

Анализируя спутниковые снимки, сделанные с 2007 по 2020 год, ученые обнаружили, что земля под Балтимором, Нью-Йорком, Норфлоком и другими крупными городами опускается со скоростью порядка двух миллиметров в год. Однако в ряде городов штатов Мэриленд, Делавэр, Южной Каролины и Джорджии это происходит гораздо быстрее. Самым быстро тонущим городом оказался Чарльстон в Южной Каролине, который уходит под воду со скоростью 4 миллиметра в год.