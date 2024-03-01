В Сбере рассказали о новой схеме мошенников с использованием трансляции экрана

Мошенники начали активно использовать функцию трансляции экрана во время видеозвонков в мессенджерах для обмана своих жертв. Как сообщает ТАСС, о новой распространенной схеме злоумышленников рассказали в Кибрарии Сбера.

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Сперва преступники создают аккаунт, который якобы принадлежит банку — с логотипом Сбера или номером 900. После они звонят потенциальной жертве и спрашивают, не обновлял ли он приложение в последнее время. При отрицательном ответе человеку предлагают сделать обновление при помощи другого «сотрудника».

Второй мошенник звонит уже с мессенджера, который имеет функцию трансляции экрана. Он объясняет, что включить видео нужно для идентификации с помощью биометрии, после чего просит включить режим демонстрации экрана — она якобы нужна для подключения к системам диагностики.

Потом жертву просят зайти в приложение банка. В нем мошенники могут увидеть номера карт, суммы на счетах, SMS-коды и прочую информацию, необходимую им для похищения средств.