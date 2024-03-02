Тибетских коз впервые успешно клонировали в Китае

Ученые из Северо-Западного университета A&F (Китай) объявили о рождении первых клонированных тибетских коз. Таким образом специалисты намерены предотвратить вырождение породы.

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В качестве доноров клеток использовали взрослых животных: трех самцов и одну самку. Ядро соматической клетки (любой клетки, которая не является яйцеклеткой или сперматозоидом) вставили в яйцеклетку, предварительно лишенную собственного ядра. Затем реконструированную клетку побудили к делению. Организм, который разовьется из такой клетки, будет генетически идентичен донору ядра соматической клетки.

Эмбрионы подсадили 43 суррогатным матерям. Беременность наступила у 58,1% из них. Спустя 120 дней беременность сохранялась у 37,2%.

В конечном итоге в провинции Цинхай родились два детеныша. Известно, что первый из них появился на свет с весом 3,4 кг и находился в хорошем физическом состоянии, сообщает Xinhua.

Разведение тибетских коз является основным источником дохода для местных скотоводов. Ученые заявили, что технология клонирования позволит улучшить качество и эффективность данной индустрии, выводя животных с лучшими характеристиками.