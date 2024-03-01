В топ-10 самых мощных смартфонов февраля не оказалось ни одного Xiaomi

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали февральский рейтинг производительности флагманских Android-смартфонов, в котором не оказалось ни одного устройства Xiaomi.

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Первое место в топе занял Oppo Find X7 на базе чипа MediaTek Dimensity 9300 с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти. Второе и третье места закрепились за Asus ROG Phone 8 Pro и iQOO 12, за производительность которых отвечают чип Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ ОЗУ и накопитель на 512 ГБ.

За ними следуют Red Magic 9 Pro+, Vivo X100 Pro, Vivo X100, iQOO Neo9 Pro, iQOO 12 Pro, Nubia Z60 Ultra и Oppo Find X7 Ultra. Разница по баллам между первым и десятым местами не очень большая — 2,19 млн баллов против 2,06 млн.