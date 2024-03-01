Вышло масштабное обновление для Windows 11

Microsoft выпустила обновление для Windows 11, в котором появились десятки новых функций. Об этом говорится в блоге компании.

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Основное внимание в свежей версии Windows 11 было уделено работе чат-бота Copilot от Microsoft. Так, в сервисе появилась интеграция с OpenTable, Shopify и Kayak благодаря новым плагинам. Кроме того, чат-бот сможет управлять некоторыми настройками компьютера: менять режим питания, показывать информацию о системе, включать субтитры, показывать доступные сети Wi-Fi, IP-адрес пользователя и многое другое. Ранее эта функция появлялась в тестовой версии Windows.

Также в приложении «Фотографии» появилась возможность удалять нежелательные объекты с изображений, заменяя удаленные участки адаптирующимся фоном. Эта функция называется Generative Erase.

Приложение Microsoft «Связь с телефоном» теперь позволяет использовать смартфоны на базе Android 9 и выше в качестве веб-камеры. Пользователь может выбрать основной или фронтальный датчик, а также использовать HDR-режим, если он поддерживается устройством.

Кроме того, в видеоредакторе Clipchamp появилась функция автоматического удаления пауз в аудиодорожках, а в специальных возможностях — управление компьютером с помощью заготовленных голосовых команд.