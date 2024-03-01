На Луне предложили построить сейсмическую сеть

Ученые Океанографического института Вудс-Хоул и их коллеги предложили построить на Луне оптоволоконную сейсмическую сеть. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Seismological Research Letters.

© Seismological Research Letters

По мнению специалистов, оптоволоконная сейсмическая сеть сможет идентифицировать тип сейсмических волн, которые предоставит много информации о глубокой структуре ядра Луны. Система распределенного акустического зондирования (DAS) работает на основе крошечных дефектов внутри длинного оптического волокна.

Прибор, называемый запросчиком, на одном конце волокна посылает лазерные импульсы по кабелю, которые отражаются от дефектов волокна и возвращаются к прибору. Когда волокно повреждается сейсмической активностью, исследователи могут изучить изменения в отраженных импульсах, чтобы узнать больше о возникающих сейсмических волнах. В одном кабеле могут содержаться тысячи датчиков.