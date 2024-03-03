Робот научился сортировать детали со скоростью человека

Человекоподобный робот, созданный канадскими инженерами, научился сортировать детали с такой же скоростью, как человек. Для этого он пользуется руками, которые могут совершать до 33 базовых хватательных движений.

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Перед роботом положили детали двух видов – цилиндрические и плоские. Робот сортировал их, раскладывая на два подноса. При этом он не допустил ошибок, ничего не уронил и не перепутал, а также ни разу не промахнулся при захвате. Разработчики отметили, что машина выполняла задачу автономно и со скоростью, эквивалентной человеческой. На каждую деталь робот затрачивал по 1,5 секунды.

Гидравлические руки робота максимально схожи с человеческими. Они обладают девятнадцатью степенями свободы и могут задействовать в работе каждый из пяти оснащенных сенсорами пальцев. При тренировке робота создатели использовали имитационное обучение. С помощью телеуправления они показывали роботу движения, тот их запоминал и воспроизводил.

В настоящее время машина находится в процессе усовершенствования алгоритмов. Робот пока не умеет ходить и передвигается с помощью специальной колесной платформы. В окончательном варианте он должен иметь рост 170 сантиметров и массу 70 килограммов. По замыслу инженеров, он сможет переносить грузы до 25 килограммов и развивать скорость около 4,8 км/ч, пишет издание New Atals.