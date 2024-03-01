У части пользователей YouTube бесплатно заработала Premium-функция

У некоторых пользователей YouTube за пределами США заработала функция «Картинка в картинке» (PiP), ранее доступная только в рамках платной подписки Premium. Об этом сообщает портал Android Police со ссылкой на публикации в соцсетях и на форумах.

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Изначально возможность свернуть видео в небольшое плавное окно для полноценного пользования смартфоном и другими приложениями была доступна в рамках платной подписки YouTube Premium. Причем для пользователей из США эта функция стала бесплатной в 2022 году. Теперь же некоторые пользователи из европейских стран заметили ее на своих Android-смартфонах и iPhone.